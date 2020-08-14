مجلس الأمن والدفاع: تطبيق سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة

التاريخ: 14-أغسطس-2020
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عقد مجلس الأمن والدفاع بكامل عضويته اليوم إجتماعاً طارئًا بالقصر الجمهورى برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى وبحضور النائب العام مولانا تاج السر الحبر.
وتداول الاجتماع حول الخارطة الأمنية بالبلاد. واستمع لتنوير من القوات النظامية، فيما يتصل بمتابعة الاجراءات والتدابير المتخذة على الأرض بكل مناطق التوترات الأمنية. كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ، بجانب الأوضاع بشرق السودان وضرورة العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي.
وبحسب سونا، أمّن الاجتماع على تطبيق سيادة حكم القانون بواسطة الأجهزة العدلية والأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، وتقديم الجناة للعدالة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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