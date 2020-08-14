والي الخرطوم يقيل مدير عام وزارة الصحة ويعين د. الفاتح عثمان بديلا له

التاريخ: 14-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعفى والي الخرطوم أيمن نمر مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. حمدان مصطفى حمدان من منصبه. كما اصدر قرارا بتعيين د. الفاتح عثمان فتح الرحمن مديرا عاما لوزارة الصحة بولاية الخرطوم. Advertisements كما أصدر والي الخرطوم قرارا وفق صحيفة السوداني باعفاء د. منال مبارك من منصب مدير هيئة التأمين الصحي بالولايه، وتعيين دكتور محمد الحاج حمد محمد احمد مديرا لهيئة التأمين الصحي بالولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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