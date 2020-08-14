ذهب لعلاجه في بيته.. مقتل ممرض على يد مريض

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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م يعرف الممرض “عبد الكريم المطيري” بمجمع إدارة الصحة النفسية بالرياض، أن نهايته ستكون قتلاً على يد أحد المرضى النفسيين، الذين كان يقدم لهم خدمة العلاج المنزلي، هذا ما أكده ابن عمه في حديث لـ”العربية.نت”، قائلاً إن الأسرة فجعت يوم أمس باتصال المستشفى، يبلغهم بمقتل ابنهم خلال تأدية عمله في تقديم العلاج لأحد المرضى.
وحول ملابسات الحادث، قال المطيري وفق العربية نت إن “عبد الكريم اتصل بوالد المستفيد من العلاج النفسي، لكي يوصله إلى منزله، وأبلغه بعد تواجده، أن ابنه في المنزل بمفرده، وبإمكانه تقديم الجرعة العلاجية له، وما أن دخل المنزل حتى داهمه المريض بطعنات أودت بحياته”.
وقال: “لا نصدق ما حدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعبد الكريم يبلغ من العمر 28 عاما، ولديه ثلاث بنات صغيرات، ومشهود له بحب الخير والطيبة والكرم والأخلاق الفاضلة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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