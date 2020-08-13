خبير إقتصادي : السياسة الأمريكية تجاه السودان متذبذبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي ان قرار الادارة الأمريكية برفع القيود المالية علي الأمريكيين في التعامل مع السودان ليس له تأثير على الاقتصاد السوداني ولايغير في الواقع الاقتصادي الماثل الذي تواجهه الحكومة الانتقالية.

وأوضح الدومة في تصريح صحفي أن واشنطن درجت على إصدار هكذا قرارات لتبييض وجهها أمام الشعب السوداني بعد حدوث التغيير ونجاح ثورة ديسمبر المجيدة مبيناً أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إرسال إشارات مفادها دعمها ومساندتها لمرحلة الانتقال في السودان ولكن الواقع يكذب ذلك ويشير الي عدم تقديمها لأي مساعدات تؤكد وقوفها الي جانب السودان خلال الفترة الانتقالية منوهاََ الي انها لاتزال تضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب بالرغم من إنتفاء أسباب ذلك بسقوط النظام السابق.

وأوضح الدومة ان السياسة الأمريكية تجاه السودان متذبذبة وغير ثابتة بالرغم من إعلان واشنطن تأييدها للتغيير الذي حدث بالسودان وذلك من خلال الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عدة مرات مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وإعتبر الخبير الاقتصادي هذه الاتصالات بأنها إتصالات علاقات عامة لاتنعكس على واقع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن.

ودعا الدومة حكومة الفترة الانتقالية إلى عدم إنتظار الوعود الأمريكية لأن الإنتظار سيطول مؤكدا ان البلاد بها من الثروات والموارد ما يمكن أن يجعلها في غنى عن أي مساعدات إقليمية او دولية