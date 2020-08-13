هل سينتقل كريستيانو رونالدو إلى برشلونة؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انفجرت الصحف العالمية منذ صباح اليوم بأخبار كثيرة تُشير الى إقتراب الدون كريستيانو رونالدو من الإنضمام الى نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد خروج نادي يوفنتوس من بطولة دوري ابطال اوروبا على يد نادي ليون الفرنسي منذ أيام.

واجمعت الصحف الاسبانية والايطالية وخبراء كرة القدم والصحفيين ان وكيل الاعمال الشهير ”خورخي مينديز” وكيل الدون كريستيانو رونالدو قد عرض خدمات النجم البرتغالي على نادي برشلونة لكي يلعب لهم ابتداء من الموسم القادم.

وقد اقنع مينديز موكّله كريستيانو بلإنتقال الى برشلونة بعد اخباره انه لا يوجد نادي يرغب بضمّه في ظل جائحة كورونا التي ضربت إقتصاد الاندية، واكثر ما ازعج الدون هو عندما اخبره مينديز ان ريال مدريد رفض قطعياً فكرة عودته الى البيت الملكي من جديد.

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وأوضح مينديز ان برشلونة هو النادي الوحيد الذي قد يرحّب بفكرة ضمّه الى النادي للعديد من الاسباب، منها رياضية حيث ان إنتقال الدون الى البرسا سيكون بمثابة ضربة تاريخية لريال مدريد ولحظة الانتقام لما حدث قبل 20 عام عندما تعاقد بيريز مع قائدهم لويس فيغو في تلك الفترة.

والسبب الاخر هو إقتصادي، حيث انّ إنتقال الدون الى الغريم التقليدي وان يلعب مع ميسي في فريق واحد سيرفع اسهم النادي اضعافاً ويُنعش إقتصاد النادي الكتالوني، فمسألة راتبه هنا ليست مشكلة على الاطلاق نظراً للأرباح الهائلة التي سيحصل عليها البلاوغرانا من إتمام الصفقة.

النادي الكتالوني الى الان لم يرد على عرض مينديز وكريستيانو رونالدو، لكن منطقياً الموافقة ستكون الاقرب، ومشاهدة الدون رونالدو في الكامب نو بعد هذه اللحظة اصبح ليس مستحيلاً.