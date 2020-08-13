نتنياهو: من كان منكم يحلم بتطبيع مع السودان؟

التاريخ: 13-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أحد الصحفيين على سؤال التطبيع مع بعض الدول، قائلاً وفق صحيفة السوداني: “ من كان منكم يحلم بتطبيع مع السودان؟! (وأنا) في إشارة إلى نفسه قال قد قمت بذلك بعد أن كانت الخرطوم ترفع شعار اللاءات الثلاثة..! الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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