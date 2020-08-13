ترامب: سنعقد صفقة ضخمة مع إيران خلال 30 يوما من تاريخ إعادة انتخابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين، اليوم الخميس، إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني فسوف يعقد صفقة مع إيران في غضون 30 يوما.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب “إذا فزت بالانتخابات فسوف أبرم صفقة مع إيران في غضون 30 يوما”.
وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.
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