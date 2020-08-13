ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

​وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي إن “إسرائيل والإمارات ستتبادلان السفارات والسفراء وتطبّعان العلاقات”.

وأوضح أن “تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيسمح لوصول المسلمين لزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل”.

وتابع: “أردت تسمية الاتفاق بين إسرائيل والإمارات باسمي ولكن الصحافة لن تقبل، وسيُعرف بـ”اتفاق أبراهام”.

وأشار إلى أنه “يأمل في تحقيق اتفاقات مشابهة الآن في المنطقة”.

كما أكد أن “الاتفاق يعتبر خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاء”.