إيدي كوهين يحتفي بقرار محمد بن زايد “ابن إسرائيل البار”: صفعة للفلسطينيين!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتفى الكاتب والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، بقرار الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

ووصف “كوهين” إعلان هذا التطبيع بحسب بيان مشترك أصدره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه “صفعة للفلسطينيين”.

وكتب في تغريدته التي رصدتها (وطن):”صفعة للفلسطينيين. دولة اخرى تطبع علنا مع اسرائيل”

وفي خطوة وصفها النشطاء بـ”العار الكبير” اتفقت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وذلك بحسب بيان مشترك أصدره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مسؤولون بارزون في البيت الأبيض إنه بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية، كانت تدرس ضمّها.

وقال بن زايد إنه تم الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك، من أجل إقامة العلاقات الثنائية المتفق عليها.