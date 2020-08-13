شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الناطق باسم حركة حماس “فوزي برهوم” مساء الخميس، بأن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، خطير وبمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وتابع الناطق باسم حماس خلال تصريح صحفي: “ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال والذي يعتبر طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، والمستفيد منه هو العدو الإسرائيلي، وسيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته”.

وأضاف برهوم: “المطلوب من أبناء الأمة بكافة مستوياتها دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبها، وليس التطبيع مع الاحتلال وتجميل وجهه ودمجه في المنطقة”.

فيما واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي خبر عاجل تداولته وكالات أنباء فلسطينية عن شجبها وإدانتها الشاملة لما أقدم عليه محمد ابن زايد والإمارات من طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، معتبرة التطبيع “استسلام وخنوع” ولن يغير من حقيقة الصراع. المادة السابقة محمد بن زايد باع فلسطين بـ”ثمن بخس”.. اتفاق سلام “مذل” بين إسرائيل والإمارات المقالة القادمة إيدي كوهين يحتفي بقرار محمد بن زايد “ابن إسرائيل البار”: صفعة للفلسطينيين!!

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كانت هذه تفاصيل خبر أول موقف من حركة حماس حول خيانة ابن زايد التاريخية واعترافه بإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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