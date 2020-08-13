والي البحر الأحمر يستقبل متحرك قوات الدعم السريع لتعزيز المنظومة الأمنية بالولاية

استقبل والي ولاية البحر الأحمر المهندس/ عبدالله شنقراي متحرك قوات الدعم السريع لتعزيز المنظومة الأمنية بالولاية عقب الاقتتال القبلي الذي وقع بين قبيلتي النوبة والبني عامر في مدينة بورتسودان .
واكد شنقراي خلال استقباله للمتحرك وفق ( أعلام الدعم السريع) انه إضافة حقيقية للمنظومة الأمنية بالولاية في حسم التفلتات الأمنية واستتباب الأمن وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكونات الولاية وبسط هيبة الدولة .
وأعرب شنقراي عن شكره للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو لحرصه على حفظ أمن واستقرار البلاد .
من جانبه قال قائد متحرك قوات الدعم السريع ل”بورتسودان” العقيد حامد موسي ان المتحرك جاهز للعمل مع القوات النظامية الأخرى من أجل استتباب الأمن والاستقرار واحتواء النزاعات القبلية في ولاية البحر الأحمر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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