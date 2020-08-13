الصحة ترفع حالة التاهب القصوي

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ايجابية تسع حالات جديدة مؤكدة لشلل الاطفال النوع 2 في سبع ولايات بالبلاد فضلاً عن حالتين اصابة ايجابية الفحص من المخالطين ،فيما رفعت الوزارة حالات التأهب القصوي للتقصي عن الحالات من خلال التدخلات المختلفة عبرالمسح والتقصي النشط لاي حالة شلل رخو حاد ،

وأطلقت الوزارة نداءات للجمعيات الطبية المتخصصة خاصة جمعية طب الاطفال للتيليغ عن حالات الاشتباه ومساعدة الوزارة ومدها بالمعلومات ،فيما ناشدت الوزارة جميع القطاعات لتوفير الدعم لمكافحة الوباء وخاصة وزارة الطاقة والتعدين بتوفير الوقود لانشطة الاستجابة للوباء علي المستوي الاحادي وجميع الولايات .

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وقال مدير الادارة العامة للرعاية الاساسية بوزارة الصحة الاتحادية د. محمد سيد احمد عبدالرحيم لدي مخاطبته الاجتماع التنويري الطارئ حول حالات شلل مؤكدة النمط ٢،بالقاعة الكبري بالوزارة اليوم ،ان الوزارة خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية للتنسيق معهما لمساعدة لتنفبذ انشطة الاستجابة والحد من الوباء،مشيرا الي ان الوزارة بصدد قيام اجتماع مع ولاة الولايات لتوفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي لبرنامج التحصين .

ولفت سيد احمد وفق صحيفة أخر لحظة الي ان الوزارة قامت بإعلام مجلس الوزاراء بتلك الحالات وان الوزيرة ستقوم بعرض تقرير مفصل للمجلس لتوفير الدعم اللازم

من جانبه قال منسق برنامج شلل الأطفال د. الصادق محجوب،ان فيروس كورونا أثر على التحصين بصورعامة ومن ضمنها انشطة تقصي الشلل الرخو .وان البرنامج قام بالتقصي و تم فحص العينات المشتبهة وتشخيصها في المعمل القومي وإرسال العينات الي المعمل الاقليمي لتحديد نوع الفيروس

،مشيراًالي ان البرنامج قام بارسال موجهات لجميع الولايات لتوية وتعزيز التقصي حتي يتم اكتشاف كل الحالات المشتبهة علي مستوي المؤسسات الصحية وعبر التقصي المجتمعي. وحاليا تم تبليغ حالات مشتبهة وأخذ عينات لعدد من الولايات مختلفة وانه فى يوم أمس تم اثبات ايجابية ١٢عينة من عدد 9 الولايات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )