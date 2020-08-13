التاريخ: 13-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وزارة الخارجية بإتخاذ التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية مع كافة دول العالم وفقاً لمصالح السودان وأهداف سياسته الخارجية. Advertisements جاء ذلك لدى لقائه الخميس بالقصر الجمهوري وفق (سونا) السفير محمد شريف وكيل وزارة الخارجية، بحضور سفير السودان الجديد لدى تركيا. وأوضح وكيل وزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن رئيس مجلس السيادة أكد أهمية دفع وتطوير علاقات السودان الخارجية. وقال السفير شريف أن اللقاء كان بناءاً ومثمراً حيث تطرق إلى مجمل القضايا التي من شأنها تعزيز وتطويرعلاقات السودان مع كافة الدول. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من البرهان للخارجية بشأن العلاقات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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