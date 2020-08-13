تعرف على سعر الدولار ليوم الخميس مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس في أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية. يوم الخميس 13 أغسطس 2020 في السوق الموازي،

وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 153.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 40.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 153.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)