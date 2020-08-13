الثورية تجتمع بمدير المخابرات المصرية ومسوؤلين اماراتي وتشاد

عقدت قيادة الجبهة الثورية إجتماعات مع اطراف دولية مهمة في إطار السعي الإقليمي والدولي لدعم عملية السلام الجارية بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان .

إبتدرت قيادة الجبهة الثورية إجتماعاتها بوفد تشادي عالي المستوى بقيادة الشيخ بن عمر المستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس ادريس ديبي رئيس جمهورية تشاد ، تناول الاجتماع سبل دعم تشاد للعملية السلمية بإعتبارها شريك أساسي في عملية إحلال السلام في السودان .

كما إلتقت قيادة الثورية بحسب الناطق باسمها اسامه سعيد بوفد عالي المستوى من دولة الامارات العربية المتحدة يترأسه سعادة الاستاذ خالد سيف الشامسي مسؤول ملف السودان وتناول اللقاء دور دولة الامارات العربية المتحدة الداعم والراعي لعملية السلام في السودان وكذلك دورها المرتقب في المشاركة في تنفيذ إتفاق السلام المزمع توقيعه مع حكومة السودان خلال الايام القليلة القادمة والمساعدة في تنفيذ إستحقاقات السلام في السودان .

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و إلتقت بوفد عالي المستوي من جمهورية مصر العربية يترأسه سعادة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ، حيث إستمع الوفد المصري الي تنوير مفصّل قدمه رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي ادريس عن سير المفاوضات الجارية الان بجوبا . وفي كلمته أكد سعادة اللواء عباس كامل دعم جمهورية مصر العربية اللامحدود للعملية السلمية وإستعداد مصر للإسهام في إنجاحها بإعتبارها شريكا وداعماً للعملية السلمية في السودان .

ومن جانب اخر وفق صحيفة أخر لحظة شاركت الجبهة الثورية في مؤتمر اصدقاء السودان الذي إستضافته المملكة العربية السعودية عبر كلمة قدمها رئيس الجبهة حث فيها المجتمع الإقليمي و الدولي للمساهمة في تذليل العوائق امام تحقيق سلام دائم ومستدام في السودان

قيادة الجبهة الثورية تعكف علي التحضير للإجتماع مع وفد من قيادة الحرية والتغيير المرتقب وصوله الي جوبا في غضون الساعات القادمة للتشاور والتفاكر حول مستقبل تحالف قوى الحرية والتغير .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )