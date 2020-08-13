اختيار طبيبة سودانية سفيرة لشبكة الجودة والتميز العالمية بالسودان

وقع اختيار شبكه سفراء علامة دليل الجودة و التميز المسجلة بالمملكة المتحدة و هيئة الامم المتحدة قسم الادارة الاقتصادية و الاجتماعية و مؤسسة المعايير الدولية للتوثيق الدولي بالولايات المتحدة علي الدكتورة سحر حسن ، أختصاصيه الجينات الوراثيه ، سفيرة للشبكه بالسودان .
و تهدف الشبكه لنشر و تعزيز مفاهيم جوده الحياة ‘ و ﺗﻀﻢ ﻧﺠﻮﻣﺎً و شخصات اﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ المميزين ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻭﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺩﻭﺭﻳﺎﺕ .
و ﻛﻤﺎ تتيح ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻹﺳﺘﻀﺎﻓﺔ المؤﺳﺴﺎﺕ لابراز ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ايضا ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ في ذلك .
و قالت د. سحر فى تصريح خاص ل (أخبار الخليج 365) : ﺇنها سعيدة ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ستعمل علي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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