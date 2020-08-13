لجنة الاستشاريين تنتقد قرار إقالة مدير مستشفى أم درمان

التاريخ: 13-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وجّهت لجنة الاستشاريين والاختصاصيين السودانيين، انتقادات حادة لقرار مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم القاضي بإعفاء مدير مستشفى أم درمان د. محمد الحاج من منصبه أمس الأول. Advertisements وطلبت اللجنة وفق صحيفة (السوداني) بتوضيح الأسباب التي قادت لإقالته بطريقة لا تتسق ومبادئ ثورة ديسمبر وإنما تشبه عهد الشمولية والتمكين، وأكدت اللجنة أن عمل د. محمد الحاج في مستشفى أم درمان لا تخطئه العين، وأضافت اللجنة في البيان أن الحاج جعل من أم درمان نقطة مضيئة في وسط صحي متهالك. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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