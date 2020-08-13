فى حادثة مؤلمة النيل يبتلع ثلاثة فتيات بريفي ود حامد

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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ﺍﺑﺘﻠﻊ ﺍﻟﻨﻴﻞ 3 ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﺯﻭﺭ ﺑﺮﻳﻔﻲ ﻭﺩﺣﺎﻣﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ تحصلت عليها ( أخبار الخليج 365) من مصادر محلية فأﻥ الضحايا شقيقتان وابنة خالتهم
وتعود تفاصيل الحادثة الى أن الفتيات قصدن النيل لجلب الماء و اثناء ذلك تعثرت احداهن و سقطت في النيل و حاولت شقيقتها انقاذها الا انها لم تتمكن و غرقت هي الاخري و لحقت بهما ابنه خالتهما فيما كانت تحاول انقاذهم و قد تم ابلاغ الشرطه التي هرعت لمكان الحادث و باشرت اجراءاتها الفنيه و لايزال البحث جاري لانتشال الجثث.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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