فى حادثة مؤلمة النيل يبتلع ثلاثة فتيات بريفي ود حامد

ﺍﺑﺘﻠﻊ ﺍﻟﻨﻴﻞ 3 ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﺯﻭﺭ ﺑﺮﻳﻔﻲ ﻭﺩﺣﺎﻣﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ تحصلت عليها ( أخبار الخليج 365) من مصادر محلية فأﻥ الضحايا شقيقتان وابنة خالتهم



وتعود تفاصيل الحادثة الى أن الفتيات قصدن النيل لجلب الماء و اثناء ذلك تعثرت احداهن و سقطت في النيل و حاولت شقيقتها انقاذها الا انها لم تتمكن و غرقت هي الاخري و لحقت بهما ابنه خالتهما فيما كانت تحاول انقاذهم و قد تم ابلاغ الشرطه التي هرعت لمكان الحادث و باشرت اجراءاتها الفنيه و لايزال البحث جاري لانتشال الجثث.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )