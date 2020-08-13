وسط دارفور: استقالة امين عام الحكومة والمدراء العامين

دفع امين عام حكومة ولاية وسط دارفور والمدراء العاميين باستقالاتهم لوالي الولاية د- اديب عبدالرحمن لافساح المجال للوالي لتشكيل حكومته.

كما قبل الوالي الاستقالات التي تقدم بها امين عام الحكومة والمدراء العامين بالولاية .

وناقش الوالي في اجتماع صباح اليوم بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة بزالنجي وفق صحيفةأخر لحظة اجندة طوارئ الخريف بالولاية وتلقي تنويرا عن موقف التقاوي والمبيدات ، بجانب تقرير من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية حول الموقف الصحي بالولاية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )