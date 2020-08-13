دفع امين عام حكومة ولاية وسط دارفور والمدراء العاميين باستقالاتهم لوالي الولاية د- اديب عبدالرحمن لافساح المجال للوالي لتشكيل حكومته.
كما قبل الوالي الاستقالات التي تقدم بها امين عام الحكومة والمدراء العامين بالولاية .
وناقش الوالي في اجتماع صباح اليوم بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة بزالنجي وفق صحيفةأخر لحظة اجندة طوارئ الخريف بالولاية وتلقي تنويرا عن موقف التقاوي والمبيدات ، بجانب تقرير من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية حول الموقف الصحي بالولاية
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر وسط دارفور: استقالة امين عام الحكومة والمدراء العامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.