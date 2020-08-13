هيئة الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة خلال ساعات

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان هطول أمطارٍ غزيرةٍ في ولايات كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، الجزيرة، كردفان الكبرى، ودارفور الكبرى.
وأوضحت وحدة الإنذار المبكّر وفق صحيفة أخر لحظة أنّ الأجزاء الجنوبية من الولاية الشمالية ستشهد أمطار خفيفة، فيما ستكون متوسّطة في ولايات نهر النيل، الخرطوم، النيل الأبيض، والأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر.
وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ بأقصى شمال ولاية البحر الأحمر مارًا بمدينة أبو حمد وشمال الولايات الغربية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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