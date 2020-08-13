رئيس الوزراء المصري يزور الخرطوم بالسبت

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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يصل البلاد بعد غد السبت رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي على راس وفد يضم وزراء الري والموارد المائية ووزير الكهرباءوالطاقات المتجددة و الصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم و ذلك في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يوما
وعلمت وكالة السودان للانباء ان الزيارة تأتي لبحث التعاون في كافة المجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة
والجدير بالذكر ان الزيارة تعتبر الأولى لرئيس الوزراء المصري بعد تشكيل الحكومة الانتقالية ،حيث كان فد شارك في توقيع الوثيقة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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