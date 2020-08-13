نهر النيل.. أزمة خبز حادة و (٦) ألف جوال دقيق تالفة بالمخازن

وجه والي ولاية نهر النيل آمنة احمد المكي بالتحقيق الفوري في استيراد(٦)ألف جوال عام ٢٠١٩م غير مطابقة للمواصفات والمقايس. وسجل الوالي نهار اليوم وفق صحيفة اخر لحظة زيارة إلى مخازن عطبرة وجد الدقيق المستورد في المخازن تالف ومتروك فيها منذ العام الماضي و في ظروف تخزين سيئة وتشهد مدنية عطبرة أزمة خبر حادة هذه الأيام و يعاني المواطن في الحصول على الخبر ،وتزاد الصفوف يوماً بعد يوم أمام المخابز الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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