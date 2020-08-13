أردوغان يفتح النار على اليونان ويكشف الحل الوحيد لأزمة البحر المتوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن “الحل الوحيد لنزاع بلاده مع اليونان بشأن التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط هو من خلال الحوار والمفاوضات، وأن أنقرة لا تلهث وراء مغامرات في المنطقة”.

وقال أردوغان، في حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية، إن “اليونان هي سبب تصعيد التوتر في المنطقة، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف: “الطريق إلى حل في شرق البحر المتوسط هو عبر الحوار والمفاوضات. نحن لا نلهث وراء أي مغامرات غير ضرورية أو نسعى للتوتر”.

​ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التحقق من وفاء اليونان بمسؤولياتها تجاه الأقليات ومساءلتها عن ذلك، مؤكدا أن “موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجة مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة “ميس” لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق”.

وقال إن “الإدعاء بأن جزيرة يونانية مساحتها 10 كم مربعة لها الحق بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع هو أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي، وأدعو اليونان مجددا لاحترام حقوق ومصالح تركيا”

​وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قال، أمس الأربعاء، إن ” سفينة “أروج رئيس” قامت بإنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح ثنائي الأبعاد”، مشيرا إلى أن أعمال المسح ستستمر حتى 23 أغسطس/ آب الجاري.