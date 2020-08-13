باريس تصف القصف التركي للحدود العراقية بأنه “تطور خطير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت فرنسا القصف التركي على الحدود العراقية، الذي أدى إلى مقتل عناصر من حرس الحدود العراقي، في محافظة أربيل، مؤكدة تمسكها بسيادة العراق.

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان رسمي، اليوم الخميس “فرنسا تشجب هذا التطور الخطير(القصف التركي على الحدود العراقية) وتدعو لكشف الحقيقة”.

وأضافت “كما سبق وصرح وزير الخارجية الفرنسي خلال لقائه بنظيره العراقي في بغداد في 16 يوليو الماضي، فإن فرنسا متمسكة بسيادة العراق وتدين أي خرق لهذه السيادة”.

وكانت الرئاسة العراقية قد أدانت، الهجوم التركي بطائرة مسيرة يوم أول أمس الثلاثاء، الذي استهدف قوة لحرس الحدود العراقي بمنطقة “سيد كان” بإقليم كردستان شمالي البلاد، واعتبرت أنه “اعتداء سافر” وانتهاك للسيادة العراقية.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية: “ندين الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان”.

سبوتنيك