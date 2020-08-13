أردوغان: تركيا تؤيد حل الخلافات القائمة شرقي المتوسط بالحوار

الخليج 365:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، إن بلاده تؤيد حل الخلافات القائمة شرقي المتوسط بالحوار ووفقا للقوانين الدولية.

ونشرت وكالة “الأناضول”، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي، أكدت من خلالها أن أردوغان بحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية، آنغيلا ميركل، مستجدات الأوضاع شرقي المتوسط وقضايا إقليمية أخرى.

سبق أن صرح الرئيس التركي، صباح اليوم الخميس، أيضا، أن “الحل الوحيد لنزاع بلاده مع اليونان بشأن التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط هو من خلال الحوار والمفاوضات، وأن أنقرة لا تلهث وراء مغامرات في المنطقة”.

وقال أردوغان، في حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية، إن “اليونان هي سبب تصعيد التوتر في المنطقة، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التحقق من وفاء اليونان بمسؤولياتها تجاه الأقليات ومساءلتها عن ذلك، مؤكدا أن “موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجة مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة “ميس” لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق”.

وقال إن “الإدعاء بأن جزيرة يونانية مساحتها 10 كم مربعة لها الحق بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع هو أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي، وأدعو اليونان مجددا لاحترام حقوق ومصالح تركيا”.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، قال، أمس الأربعاء، إن ” سفينة “أروج رئيس” قامت بإنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح ثنائي الأبعاد”، مشيرا إلى أن أعمال المسح ستستمر حتى 23 أغسطس/ آب الجاري.