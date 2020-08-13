مصر توجه رسالة حادة إلى إثيوبيا بشأن نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت السلطات المصرية على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، والتي آثارت جدلاً واسعاً، بعد أن اعتبر أن أكثر من 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية، متهما القاهرة باحتكار نهر النيل.

وقال عضو وفد مصر في مفاوضات “سد النهضة”، الدكتور علاء الظواهري، في تصريحات مع “العربية نت”، إن “النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها”، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين، كما شدد على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.

وأضاف أن “التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة”، مضيفا: “إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به”. وأكد أن دولتي المصب تتشاركان مع إثيوبيا في كل ما يخص النهر.

كما كشف أن “مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي”، لافتا إلى أن “إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان”.

سبوتنيك