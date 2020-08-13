المذيعة سهام عمر: عثرت على شريك حياتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت المذيعة سهام عمر لمصادر أنها ليست ضد فكرة الزواج إنما الأمر قسمة ونصيب، وأشارت إلى أنها ترتب خلال الفترة القادمة لخوض التجربة بعد العثور على شريك حياتها وستكون حياة عامرة بالحب والتفاهم بإذن الله، مشيرة إلى أنها لم تكن يوماً صاحبة تجربة حب فاشلة ولم تتسبب في ذلك لأحد بقولها بحسب صحيفة السوداني: (لم يشوكشني أحد ولم أشوكش)

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