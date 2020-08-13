(عداد) ندى القلعة يشعل مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح حصول مكتب الفنانة ندى القلعة على “عربون” لحفل “حنة” عريس، وتسببت صورة الإيصال المالي المتداول في جدل كبير، إذ كشفت القيمة المالية المتفق عليها بين أصحاب المناسبة، ومكتب ندى القلعة.

ووفقاً للإيصال فإن القلعة تسلمت مبلغ 50 ألف جنيه عربوناً للحفل، وتبقى لها مبلغ 110 ألف جنيه لتبلغ القيمة الكلية 160 ألف جنيه.

وبحسب صحيفة المواكب، اعتبر متداولون للصورة أن المبلغ كبير ومبالغ فيه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.