شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت الفنانة السودانية المقيمة في القاهرة جواهر بورتسودان بان حبها للسودان كبير لا يضاهيه أي حب وسيظل باقيا بداخلها،مشيرة الى أنها غادرت السودان بجسدها ولكن حبه في قلبها ،موضحة لـ(كوكتيل):(غادرت السودان منذ سنوات طويلة وواصلت مسيرتي الفنية في مصر ونجحت وكونت أسرتي الصغيرة لكن سيظل السودان موجودا في داخلي بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة لانه في النهاية وطني الذي نشأت و ترعرعت فيه،وقالت (لم ولن تنقطع زياراتي له وسيظل حبل الوصل ممتد بين اهلي وأصدقائي بمحبة وتقدير) . المادة السابقة وزارة المالية: تُضاعف الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي المقالة القادمة (عداد) ندى القلعة يشعل مواقع التواصل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جواهر بورتسودان : غادرت السودان بجسدي وحبه في قلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.