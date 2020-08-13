وزارة المالية: تُضاعف الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي

الخليج 365 :

أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي أحمد على أهمية مضاعفة الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين معاش الناس وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للدولة, جاء ذلك خلال اجتماعها بمكتبها بالدكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف، بحضور وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول ومحافظ مشروع الجزيرة والمديرين العامين للهيئات الزراعية القومية.

وشددت الوزيرة على الاهتمام بوقاية النباتات من الآفات والأمراض لسلامة المحاصيل الزراعية, وأضافت أنه على الرغم من الآثار السالبة لجائحة (كورونا) على الاقتصاد المحلي والعالمي وانخفاض الإيرادات، إلا أن الوزارة تعمل على مضاعفة الجهود لتوفير الموارد المطلوبة للقطاع الزراعى ولإنجاح الموسم الزراعي الحالي .

وأمنت د. هبة على ضرورة حل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والتي تواجه العاملين بالمشاريع الزراعية المختلفة، دعماً لبناء اقتصاد زراعي معافى ودفع عجلة التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود .

من جهته، أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف د. عبد القادر تركاوي استعداد وزارته للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في المواسم الزراعية المختلفة، وتطوير القطاع الزراعي فى المشاريع التي نعتمد عليها في جميع أنحاء البلاد .

وفي ذات السياق، أوضحت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر عبد الرسول أهمية توحيد الرؤى وتضافر الجهود لتعزيز دور الزراعة في تطوير الاقتصاد ووجهت الوكيلة بتكوين لجنة برئاسة وزارة المالية لدراسة وحل جميع المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي بالسودان.