(6) أندية تتسلّم دعم “فيفا” من إتحاد الكرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سَلّمَ الاتحاد العام لكرة القدم، عدداً من الأندية من الدعم المقدم من الاتحاد الدولي “فيفا”، لتخفيف الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تداعيات التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانت الأندية السودانية قد عادت للتدريبات، تمهيداً لاستئناف نشاط الدوري الممتاز وكأس السودان القومى، وغذى الاتحاد الحسابات البنكية لـ(6) أندية بمبلغ قدره 10 آلاف دولار أمريكي، لكل منها، وشملت الأندية التي تلقّت الدعم المالي: الهلال والمريخ وحي العرب بورتسودان، والخرطوم الوطني والأهلي الخرطوم وهلال الفاشر، وحرمت مؤقتًا الأندية المعترضة على استكمال الموسم من استلام حصتها، خاصة عقب اجتماعها دون موافقة الاتحاد بوزيرة الرياضة السودانية السبت الماضي.