توقف ويتا عن العمل يشل حركة إنتاج الخبز بالخرطوم

توقع بعض أصحاب المخابز استمرار أزمة الخبز لحين توفر الدقيق موضحين ضعف الإنتاج اليومي للمخابز بسبب نقص الحصص، كاشفين عن توحيد حصة المخابز بولاية الخرطوم بواقع (10-12) جوالاً يومياً عدا الجمعة لكل مخبز.

وأشار رئيس شعبة اتحاد المخابز السابق بدرالدين الجلال لتوقف شركة ويتا للغلال عن العمل لفترة مؤقتة لحين توفر القمح، لافتا لوجود معالجات من الشركات الاخرى للمخابز التي تعتمد على دقيق ويتا، مشيراً لحدوث ضغط على الشركات لحين عودة الشركة مرة أخرى للعمل.

وأضاف صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل بأن توقف شركة ويتا عن العمل مشكلة كبيرة لأن معظم المخابز تعتمد على دقيق ويتا، مضيفاً بأن توزيع الدقيق صار من مسؤولية شركة الخرطوم للأمن الغذائي وتوزيعها ضعيف،

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كاشفاً عن توحيد كمية الدقيق لكل مخابز بولاية الخرطوم حوالي (20-15) للمخابز الآلية توزيع يومي أما المخابز البلدية (10-12) جوالات يومياً عدا الجمعة، محذراً من اتجاه بعض المخابز لإغلاق أبوابها حال استمرار توقف ويتا عن الإنتاج لوقت طويل ، مبينا ارتفاع تكاليف المخابز للضعف.

وقال إن سعر كرتونة الخميرة (3,700) جنيه واجرة العامل (150) جنيه للجوال الواحد ، مشيرا بان هنالك بعض المخابز تعمل بالخبز التجاري والبعض الاخرمتوقف عن العمل بسبب الدقيق.

واشار مورد الدقيق آدم الدومة وفق السوداني لاستمرار أزمة الاصطفاف أمام المخابز وتذبذب العمل بسبب نقص الحصص ، وأوضح أن توزيع الدقيق اليومي (10) جوالات فقط ، واشار لآنية المعالجات التي تتم لمشكلة الخبز وعدم جدواها مما يرهق المواطنين بالاصطفاف ، ورهن حل الازمة بتوفير الدقيق .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )