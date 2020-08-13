هدى عربي : المرأة السودانية محل ثقة وقادرة على التغيير

أكدت الفنانة هدى عربي قدرة المرأة السودانية على إحداث التغييرات المطلوبة في المجتمع والنهوض به بعيداً عن القيود التي تكبل عطاءها وإبداعها تأكيدا لتفردها بين نساء العالم ،

وأشارت هدى عربي في حديثها خلال الفترة المفتوحة لقناة النيل الأزرق التي خصصت للحديث عن اتجاهات وأفكار المرأة السودانية إلى أن هناك وعيا للجيل الحالي بحقوق المرأة وهذا مؤشر جيد للثقة بقدراتها ،وقالت الأستاذة ياسمين ابنعوف إن المرأة تعيش ضغطا نفسيا وجسديا لأنها مطالبة بواجبات كبيرة ورغم ذلك تعمل بطاقة عالية ،وأشارت سلوي خليل المستشار القانوني الى أن اعتراض الرجال على تقدم المرأة شيء طبيعي لخوف البعض من تقدمها ونجاحاتها ،

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وأضافت وق الأستاذة صفاء خليل فرح أن المرأة قادرة على فعل المستحيل لأنها مبدعة وخلاقة وعلى الإعلام أن يعزز أدوارها حتى تمضي على دروب التقدم والنجاح .

وقدمت الفنانة هدى عربي باقة من أغنياتها الخاصة والمسموعة خلال الفترة وحظيت بتجاوب كبير داخل وخارج الأستديو .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)