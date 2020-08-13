سميرة دنيا تقتحم منزل حنان بلوبلو وتغني (عشرة الأيام)

سجلت الفنانة سميرة دنيا زيارة اجتماعية للفنانة حنان بلوبلو بمنزلها بأم درمان برفقة الفنانة إنصاف مدني، واستغلت أسرة بلوبلو زيارة سميرة وإنصاف وتحولت الزيارة إلى حفل مصغر تبادل فيه الغناء (سميرة وإنصاف ومحمد بشير). Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، تغنت سميرة برائعة عثمان حسين (عشرة الأيام)، ووجدت الزيارة صدى طيباً في نفس الفنانة الإنسانة حنان بلوبلو وأفراد أسرتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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