الشرطة تستعيد أموال مواطن بعد مطاردة ومقاومة شرسة مع خاطفيها

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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انخرطت قوة من شعبة مباحث عمليات الخرطوم الفيدرالية في مطاردة شرسة مع لصين خطفا حقيبة مواطن تحوي 39 ألف جنيه بحي العمارات شرق الخرطوم.
وقال مصدر إن شعبة العمليات الفيدرالية وضعت خطة لرصد نشاط معتادي الإجرام بمنطقة شرق الخرطوم، وأثناء عمليات الرصد والمتابعة لاحظ أفراد القوة شخصين يستقلان دراجة نارية خطفا حقيبة مواطن وهربا بسرعة فائقة، فانخرطت القوة في مطاردة انطلقت من شارع 15 واستمرت لفترة طويلة نجحت القوة خلالها في القبض على أحدهما واستعادت منه الأموال فيما فر الآخر هارباً، لكن التحقيقات كشفت عن مكان اختبائه بمنطقة أمبدة.
وبحسب صحيفة السوداني، أن المتهم المقبوض عليه أشهر سكيناً ودخل في مقاومة شرسة للإفلات من القوة لكنه فشل ووجد نفسه مقيداً، موضحاً أن صاحب الأموال صاحب شركة استيراد وتصدير، لافتاً إلى أنه أشاد بمجهود الشرطة التي استعادت أمواله في وقت وجيز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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