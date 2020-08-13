مقتل شاب بطلق ناري بأم درمان

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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لقى شاب في مقتبل العمر مصرعه بطلق ناري طائش أصابه في رأسه بمنطقة غرب الحارات بأم درمان.
وفور وقوع الحادثة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى موقع الحادث واتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية اللازمة وبواسطة أورنيك (8) جنائي وأمر تشريح صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بقسم شرطة أمبدة شمال ولا زال التحري جارياً بواسطة شرطة المباحث لمعرفة مصدر الطلقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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