مصادر تكشف معلومات جديدة حول عملية تهريب ذهب عبر نظامي

كشفت مصادر مطلعة عن معلومات جديدة حول ضبط 9 كيلو ذهب بمعبر جبل أولياء جنوب الخرطوم.

Advertisements

وقالت المصادر إن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية كانت قد رصدت معلومات دقيقة عن تحركات لشبكة تنشط في عمليات تهريب الذهب من مناجم التقولة والليري والقردود واللفة بولاية جنوب كردفان إلى الخرطوم، وأوضحت أن بين الشبكة نظامي ينفذ عملية التهريب مرتدياً زيه الرسمي مستقلاً سيارة دفع رباعي، وأثناء عمل الشعبة وصلتها معلومات عن تحرك النظامي من مناطق التعدين يحمل معه كمية من الذهب.

وأضافت المصادر أن قائد نقيب شرطة وضع أفراده في حالة تأهب واستعداد إلى حين وصول النظامي الذي وصل نقطة تفتيش جبل أولياء في الساعات الأولى من الصباح وعند توقيفه وتفتيش السيارة ضبطت القوة الذهب الذي يقدر بحوالي (9.3) كيلو جرام بقيمة حوالي 65 مليار جنيه مخبأة داخل حقيبه تحوي ملابس عسكريه، وبالتحري مع المتهمين أقروا بالجرم، وتم اقتيادهم ودون في مواجهتهم بلاغ بالرقم (50-2020م) تحت الماده (57/أ) ق ج بنيابة التحقيق الجنائي وبحسب صحيفة السوداني، حجزت العربه ووضع الذهب معروضات في البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)