مصادر تكشف معلومات جديدة حول عملية تهريب ذهب عبر نظامي

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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كشفت مصادر مطلعة عن معلومات جديدة حول ضبط 9 كيلو ذهب بمعبر جبل أولياء جنوب الخرطوم.
وقالت المصادر إن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية كانت قد رصدت معلومات دقيقة عن تحركات لشبكة تنشط في عمليات تهريب الذهب من مناجم التقولة والليري والقردود واللفة بولاية جنوب كردفان إلى الخرطوم، وأوضحت أن بين الشبكة نظامي ينفذ عملية التهريب مرتدياً زيه الرسمي مستقلاً سيارة دفع رباعي، وأثناء عمل الشعبة وصلتها معلومات عن تحرك النظامي من مناطق التعدين يحمل معه كمية من الذهب.
وأضافت المصادر أن قائد نقيب شرطة وضع أفراده في حالة تأهب واستعداد إلى حين وصول النظامي الذي وصل نقطة تفتيش جبل أولياء في الساعات الأولى من الصباح وعند توقيفه وتفتيش السيارة ضبطت القوة الذهب الذي يقدر بحوالي (9.3) كيلو جرام بقيمة حوالي 65 مليار جنيه مخبأة داخل حقيبه تحوي ملابس عسكريه، وبالتحري مع المتهمين أقروا بالجرم، وتم اقتيادهم ودون في مواجهتهم بلاغ بالرقم (50-2020م) تحت الماده (57/أ) ق ج بنيابة التحقيق الجنائي وبحسب صحيفة السوداني، حجزت العربه ووضع الذهب معروضات في البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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