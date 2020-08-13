شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير شرطة الدفاع المدني ومقرر لجنة الطوارئ ودرء الكوارث بولاية شمال كردفان ، العقيد شرطة صديق تايلو إن الأمطار التي شهدتها مناطق متفرقة بالولاية أحدثت أضرارا في الأرواح والمنازل وأدت إلى مصرع أربعة مواطنين غرقاً وأنهيار92 منزلاً كلياً و292 منزلاً جزئياً .

وقال العقيد صديق في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) إن هنالك حالات نفوق في الماشية ببعض المناطق جار حصرها، مؤكدا رفع خطة متكاملة للاحتياجات العاجلة من معينات الإيواء المختلفة والمعينات الصحية والمواد الغذائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة(4) أشخاص غرقاً جراء السيول التي ضرب شمال كردفان…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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