علي عثمان يمثل أمام نيابة الثراء الحرام اليوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يمثل اليوم “الخميس” أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد جنوب الخرطوم ، القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه الذي يواجه اتهامات بخيانة الامانه وذلك علي خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني.

وكانت النيابة احالت البلاغ للمحكمة ، بعد تحقيقات اجرتها مع طه ،مصحوبة بتهم وجهت إليه ، بعد رفض عدد من طلبات الاستئناف التي تقدم بها المتهم مراراً.

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