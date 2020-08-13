الكنداكات يهزُن عرش قرقوش !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قررت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في البلاد بعد تأكيدات لجنة الطوارئ بأن الوضع الصحي غير مطمئن من جائحة الكورونا !!

* بالطبع القرار بعد تمسك الملك قرقوش بموقفه مؤكداً أن التاريخ المحدد بيوم خمستاشر أغسطس إنطلاقة إكمال الدورى الممتاز !!

* الكنداكات المهندسة والدكتورة قررتا التعليق حفاظاً علي سلامة الإنسان وأصدرن المنشور الذى يؤكد إصرارهن علي التنفيذ علي الرغم من أمر الملك قرقوش !!

* جلالة الملك لم يعجبه القرار وأكد أنه كلام نسوان ساكت وعلي الفور نادى مديره التنفيذى الدعوة لإجتماع عاجل وطارئ جداً لمجلس الإدارة !!

* بنت البوشي رفعت رايات التحدى في وجه قرقوش قائلة :ــ

* هذه النخلة وهذا هو الجمل عليك أن ترينا يا مولاى الملك في مقدور الجمل من الطلوع !؟

* و.. ولاء تردد إنتهي عهد زمان مضي الفاس تكسر الراس وجاء زمن بجرة قلم نهد قلاع كل من يتحدى جتي لو كان المزعوم الملك قرقوش !!

* حدثتنا لجنة المسابقات في إتحاد الرجل الواحد بأنه ستقوم لجنة لمعاينة الإستادات التي ستلعب علي المجموعات ! بس فص ملح وذاب لا شفنا ولا سمعنا خبر اللجنه .. لا أسكت الله لكم حساً !!

* والله يا كابتن عامر رئيس حكام عموم السودان حيرتنا لا رأيناك في لجان مراجعة الملاعب ولا سمعناك تفيدنا بإستعدادات الحكام لتنفيذ كلام قرقوش !! الله يرحم ديجانقو .. فات زمن وعاد لينا زمان فيه الحكم أصبح مفراك بعد الفرك يتم وضعه في ركن التُكل !!

* غايتو يا صديقي الدولي عامر لم تقرأ تاريخ باكر وظننت أن حكم قرقوش دائم !!

* الهلال واصل إعداده بملعبه تحت إشراف الكوتش الكبير الفاتح النقر رغماً عن قرار الوزارة بتعليق الأنشطة الرياضية !!

* بقية الأندية سمعت الكلام وفضت معسكراتها ويا دنيا ما دخلك شر !!

* يا زمن وقف شويه النشوف آخرتها شنو ؟ منو الغالب ومنو المهزوم المهندسة أم البروف ؟

* الي جميع حكام السودان العيد مبارك عليكم وعلينا .. وخبر ابو شنب شنو ؟

سته وستين :ــ

أعياد الجيش إنطلقت تحت إشراف الرياضي المطبوع أمين خزائن الهلال سعادة الفريق الركن عصام كرار .. قدم وطائرة وسلة وللحبل عشاق ألف مبروك لكل العسكر محل ما كنتم فوق راس جبل ولا وسط الصارى المغفرة وبين الأحراش والوحوش الضارية ولكل من بيده البندقيه واقف ديدبان ..لكم التهاني بعيدكم السادس والستين وربنا يعيده عليكم بالخير والبركة وعلي وطنا الغالي بالأمن والأمان والسلام …