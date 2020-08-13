الهلال كن بخير..فنحن نشم العافية بعافيتك.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· الكاردينال مفتكر وقت يقول خلاص أنا ماشي من الهلال …الهلال بقيف عليه.

· قائلها بتقيف عليه.

· كان بتقيف على زول كان وقفت على الزعيم الطيب عبدالله.

· الكاردنيال فاكرنا نقعد نطبق ايدينا … رأسنا يضرب وننتظر سيادتو ..ونحنس فيه ..ونقول ليه : (قلنا ما ممكن تسافر).

· واصلو ما معقول.

· وما ممكن.

· ونحن بنموت من غيرك.

· عملها قبل كدا صلاح ادريس عندما قدم استقالته واترشح لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم …ولغاية وقتنا هذا صلاح ادريس ما عارف يرجع الهلال.

· وما عارف حتى يرجع البلد.

· لعنة الهلال اصابة الارباب.

· البفوت الهلال ..ما بكسب عافية.

· الكاردينال قال ماشي …تنظيمات الهلال ما قصرت ، عملت حراك فعلي فظهر حكيم الهلال طه علي البشير وظهر الامين البرير وظهر عبدالرحمن سرالختم …واحمد حسب الرسول والخليفة مختار مكي والكوارتي.

· مجموعة كبيرة من اقطاب الهلال دقت صدرها ، وظهرت في الاتحاد العام.

· تنظيمات الهلال بقت زي (لجان المقاومة) ، ظهرت في الساحة ، لمن الدكتور كمال شداد اتهجم.

· والله في ناس ظهروا في الساحة – نحن ذاتو ما بنعرفهم.

· اخو حميدتي.

· وهاشم الاسباط.

· يا زول دا الهلال.

· أي زول بحلم يحكم الهلال.

· رجل الأعمال هشام السوباط و المهندس الطاهر يونس ظهروا على رأس مجموعة أمل الهلال.

· تنظيمات لا حصر لها ولا عدد ومجموعات ظهرت من وين ما عارف؟.

· الكاردينال بقى في رقبتو.

· الكاردنيال كان بفتش في البتخارجو ..هسع بقى بفتش في البترجعو للهلال.

· بعد ما كان الكاردينال رافض يخاطب الاتحاد ..وبعد ما قفل تلفونه ..وقال ما عندو طريقة يواصل..ذهب الكاردينال بنفسه واجتمع مع الدكتور كمال شداد.

· الهلال عظمة.

· الكاردينال نفسو …منح خيارات.

· ما عندك طريقة.

· جاء في خبر ابوبكر الماحي في موقع الاتحاد العام أمس : (شهد مكتب البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماع مع رئيس نادي الهلال الدكتور أشرف الكاردينال، بحضور البروفسير محمد جلال محمد احمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – والمهندس نصرالدين حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – والخليفة مختار مكي من الهيئة الاستشارية لنادي الهلال. وبعد نقاش مستفيض للراهن الكروي بشكل عام والهلالي بشكل خاص، وما تم من استلام للقوائم المرشحة تم التأمين على ثلاثة خيارات، تكتمل خلال ساعات يوم الخميس، أولها أن يقدم الكاردينال طلب اضافة أعضاء إلى مجلسه ويستمر في تأدية المهام خلال الفترة القادمة بالاستفادة من استثناء منشور الاتحاد للمجالس المنتخبة بالاستمرار منذ بداية جائحة كورونا، وثانيها أن يقدم الكاردينال لجنة تطبيع يكون رئيسها ويعمل الاتحاد على أن تكون وفاقية، وتقوم بتسيير شئون النادي، والترتيب لجمعية النظام الأساسي بالنادي، وانتخاب لجنتي الانتخابات واللجنة الاستئنافية للجنة الانتخابات، وإقامة الجمعية الانتخابية، والخيار الثالث أن يقدم الكاردينال لجنة تطبيع برئيس خلافه، وفي هذه الحالة يتم إخضاع القائمة للتمحيص مع القوائم السبع الأخرى، لتكوين لجنة تطبيع وفاقية تقود الهلال في المرحلة المقبلة لفترة مابين 60 – 90.يوم ترتب خلالها لانتخاب مجلس جديد).

· سبع قوائم …والله دي ريال مدريد ما بيلقاها.

· ريال شنو؟.

· الكونغرس ما يحلم بيها.

· الكاردينال عندو فرصة لي يوم واحد.

· وكمال شداد قال يوم السبت سوف نعلن لجنة تطبيع الهلال.

· تتخيلوا هناك سبعة قوائم قدمت من اجل قيادة الهلال عبر لجنة تطبيع.

· مع جائحة كورونا.

· ومع الظروف التى مرت بها البلد.

· ومع كلام الكاردينال الذي قال فيه العاوز يحكم الهلال يجهز ليه 6 مليون دولار برة.

· مع ذلك تنظيمات الهلال المختلفة قدمت ليها (7) قوائم لحكم الهلال في الفترة القادمة.

· والله عظمة يا هلال.

· اصلو ما في خوف على الهلال.

· يمشي صلاح ادريس.

· يمشي الكاردينال.

· الهلال بي خيرو.

· وعافية البلد دي …في الهلال ونحن ذاتو ما بنشم العافية إلّا عن طريق عافية الهلال.

· القهوة دي ما بتقع لينا – إلّا اذا كان الهلال (زابط).

· الواحد وقت يلاقيك ..قبل ما يسأل من الصحة والأولاد بيسأل من الهلال.

· الهلال كدا.

· هلال الملايين.

· هلال الحركة الوطينة.

· هلال الشعب.

· هلال نادي الخريجين.

· هلال الثورة.

· يا هلال كن بخير وعافية.

· الكاردينال فاكرها ساهلة.

· قائلها لعب ساكت.

· شوفوا الحراك دا.

· (سلم التحالف الهلالي الذي يضم تنظيمات “المستقبل والإصالة والصدارة وفجر الغد قائمته” لإدارة فريق الهلال عبر لجنة التطبيع…وسلم القائمة الأمين البرير رئيس تنظيم المُستقبل، ومحمد عثمان الكوارتي رئيس تنظيم فجر الغد…وضمت القائمة “الأمين البرير رئيساً، عيسي عبد المنعم نائباً للرئيس، محمد عثمان الكوارتي أميناً عاماً، الفاضل التوم أميناً للمال، أحمد آدم ممثل قدامى اللاعبين، بالإضافة إلى عضوية هاشم ملاح، نزار عوض مالك، رامي كمال، إيهاب حجازي، الفاتح نمر، وصلاح الامام، محمد بشير كرار، الفريق محمد أحمد بحر عمر محمد إبراهيم.وسلم التحالف القائمة لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد).

· الاسماء دي تحكم ليها بلد.

· الهلال اصلو ما عندو مشكلة.

· جمال الوالي قاد المريخ وهو قاعد في بيته مستقيل.

· ما في زول قال ليه حاجة.

· وادم سوداكال ادار المريخ لمدة 3 سنوات وهو حبيس في السجن.

· و7 قوائم تهز وترز تتنافس على قيادة الهلال في الفترة المقبلة.

· الهيئة الاستشارية للهلال كانت قد قدمت قائمة لقيادة مجلس الهلال من خلال لجنة تطبيع. وضمت القائمة الفريق عبد الرحمن سر الختم رئيساً، الفريق أول ركن يحي محمد خير نائباً للرئيس، عماد الطيب أمين عام، عقاد عبد الغني أمين مال.بجانب عضوية علي حماد حمدان دقلو ، الأمين عبد المنعم ، راشد صالح ، الفريق أحمد عطا المنان، طارق احمد ادم، أفكار وداعة. وكان عبد الرحمن سر الختم وأحمد حسب الرسول بدر سلموا القائمة “الإثنين” الماضي لريئس الاتحاد كمال شداد، وبدوره أكد لهم أن سيعقد اجتماعاً مع كل التنظيمات الهلالية وسيتم الإعلان عن المجلس نهاية الأسبوع.

· فيما بعد سحب عبدالرحمن سرالختم ترشحيه …في خضم الحراك الهلالي الكبير كذلك الفريق ركن يحي محمد خير.

· وهناك تجمع الهلاليين الذي يحمل بحس الثورة ونبضها …ويتحرك في كل الاتجهات.

· وهناك كبار الهلال طه علي البشير وصلاح ادريس وعبدالرحمن سرالختم والبرير واحمد حسب الرسول والخليفة مختار مكي.

· والما عندو كبير ..يشتري ليه كبير.

· يا زول نحن اصلو ما عندنا مشكلة.

· ما بتجينا عوجة.

· وأنا أتابع الحراك الهلالي هذه الايام واستوقف في الفراغ الاداري الذي يعاني منه الهلال بسبب جائحة (كورونا) التى اوقفت الجمعية العومية للهلال وانتخاب مجلس شرعي له – جال في خاطري قصة الشخص الذي (طقته) كهربة فذهبوا به الى الدكتور وهو بين الحياة والموت.

· وقبل ان يكمل الدكتور فحوصاته قال لهم (كورونا) وهو يلف وجهه منهم الى الناحية الاخرى ويلقى بسماعته الطبيبة بطريقة (دينامكية).

· هبّوا فيه ، وقولوا له : يا دكتور لكن الزول دا ضاربها (كهربة)!!.

· الدكتور قال ليهم : عارف – الزول المشى سدد فاتورة (الكهربة) قبل 13 يوم كان عندو (كورونا) – عشان كدا تسبب ذلك في ان يصيب فيروس كورونا زولكم دا بعد ما ضربتو الكهربة.

· الزول الضاربهو كهربة فتح عينو وقال : لكن يا دكتور أنا ما عندي اعراض كورونا.

· الدكتور قال ليه ما مشكلة اعراض كورونا مع (الجو) العجيب دا ما بتظهر.

· عندنا زول في الحلة …ما في زول بيمشي عليه.

· لا بزورو زول ..ولا بضربوا ليه تلفون …ولو لاقك في الحلة بتخلي ليه الشارع؟.

· الزول دا عايش في (عزلة) تامة عارفين ليه؟.

· عشان (كوز) – ما عشان عندو (كورونا).

· …………….

متاريس

· يا هلال كن بخير.

· نحن ما عندنا عوجة.

· عودة المنافسات ينتظر ان تنطلق الجمعة.

· ان شاءالله الامور تمضي على ما يرام.

· الهلال يلعب يوم السبت امام هلال الفاشر.

· اشتهينا الكورة.

· اشتقينا للهلال.

· عاوزين نشوف ناس عبدالرؤوف.

· ……………………

· ترس اخير : الجو دا جو عبدالرؤوف.