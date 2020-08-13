إستجوابة نائب الرئيس السابق بكري حسن صالح….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اخضعت نيابة مكافحة الفساد يوم الأربعاء النائب السابق لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح في البلاغ ٢٢٨ والمفتوح تحت المواد ٨٩/ ٩٠/ ٩١/ ١١٠ من القانون الجنائي و المدان فيه المدعو فهد عبد الواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر الحكم في مواجهته بالسجن المؤبد واودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك.

وطالب نائب الرئيس السابق بإمهاله للجلسة القادمة حتي يتم الاستجواب معه بحضور محاميه عبد الباسط سبدرات.. وتم قبول الطلب وتحديد الاربعاء ٥ من شهر اغسطس ٢٠٢٠م موعداً للمثول امام النيابة.

يذكر ان نيابة مكافحة الفساد كانت قد استجوبت في وقت سابق مدير الشرطة الاسبق هاشم الحسين في البلاغ وتم القبض عليه والأفراج عنه بالضمانه.

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