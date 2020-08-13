سوداكال : سنقابل د. شداد ونحسم أمر التتويج وأموال (كاس)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس نادي المريخ آدم سوداكال في تصريحات كواليس خلاف المريخ مع اتحاد الكرة بشأن أموال محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وقال: ذهب مندوب من مجلس الإدارة أمس “الأربعاء” وهو عمر محمد عبد الله إلى اتحاد الكرة لبحث عدة ملفات ومن بينها مطالبة الاتحاد بتسليم النادي حقوقه التي حصل عليها بمُوجب حكم من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) والتي تصل لقرابة الـ(٤٠) ألف دولار، وكنا قد خاطبنا الاتحاد في وقت سابق بتسليمنا إياها، إلى جانب التتويج بالكأس والميداليات الذهبية وجائزة البطل التي تقدر بنصف مليون جنيه، وأضاف: فوجئ مندوب المريخ برد الأمين العام لاتحاد الكرة د. حسن ابو جبل الذي أشار الى أن المريخ لا يملك لدى الاتحاد أكثر من ألفي فرنك سويسري وهو حديث قطعاً غير صحيح ويتنافى مع القرار الذي تسلمناه وتسلم الاتحاد نسخة منه والذي يفرض على الاتحاد إلى جانب دفع أتعاب المحاماة للمريخ وقدرها ألفي فرنك أن يدفع لنا ٩٠٪ من قيمة رسوم القضية التي دفعها المريخ في وقت سابق وهي ٤٢ ألف دولار، وأردف سوداكال: تحدثت مع الأمين العام للاتحاد هاتفياً وتناقشنا في الأمر وطلب منا لقاء شداد وحسم الأمور معه وهي الخطوة التي سنقوم بها خلال الساعات القادمة لحماية حقوق المريخ، وأضاف: كنا نأمل الحصول على حقوقنا بصورة ودية بما يحفظ العلاقة الجيدة بين المُؤسّسات، لكن يبدو أن الاتحاد يرغب في أن يضطرنا للعودة الى مطاردة حقوقنا بالقانون، وختم بالقول: سنلتقي برئيس الاتحاد ونبحث معه الأمر ونطلعه على القرار الذي لا يحتاج إلى تفسير وسنعمل على حسم كل التفاصيل المالية العالقة مع الاتحاد، كما سنطالب بحقنا في تتويجنا بشكلٍ رسمي فور استئناف النشاط.

المريخ يطالب بقرابة الـ(٤٠) ألف دولار بالمُستندات

هذا تفيد متابعات (الصيحة) أن مجلس إدارة نادي المريخ وعبر الإدارة التنفيذية يستعد للرد على اتحاد العام لكرة القدم بالمستندات بشأن مستحقات النادي بطرف الاتحاد الخاصة بشكوى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) والتي كسبها المريخ وتوِّج على إثرها بطلاً لنسخة العام ٢٠١٨م من الدوري الممتاز، حيث رد الاتحاد على طلب المريخ بتسليمه مستحقاته التي قضت بها المحكمة بأن المريخ لا يملك لدى الاتحاد أكثر من ٢ ألف فرنك سويسري.. غير أن المريخ يتمسك بحقه في الحصول على مبلغ ٣٧,٨٠٠ دولار بعد أن جاء في قرار المحكمة إلزام الاتحاد بتحمل ٩٠٪ من رسوم القضية، على أن يتحمل المريخ ١٠٪، مع العلم أنّ المريخ كان قد سدد رسوم القضية كاملة وهي ٤٢ ألف دولار بعد أن رفض الاتحاد وقتها دفع جزء من رسوم القضية.. وبالتالي وبعد كسب المريخ لشكواه، بات الاتحاد بحسب نص القرار الذي تحصلت (الصيحة) على نسخة منه مُلزماً للاتحاد بتحمُّل ٩٠٪ من الرسوم وهي ما تقدر بـ٣٧ ألف و٨٠٠ دولار، إلى جانب منح المريخ ألفي فرانك سويسري وهي أتعاب المحاماة ليصل إجمالي المبلغ لقرابة الـ(٤٠) ألف دولار.