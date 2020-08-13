نيمار يدخل قائمة العُظماء بـ دوري أبطال أوروبا

الخليج 365 :

نجح البرازيلي نيمار دا سيلفا في قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي للصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز الصعب على نادي أتالانتا الإيطالي بثنائية مقابل هدف في مباراة دور الثمانية في البطولة الأوروبية.

وتمكن النجم البرازيلي من تقديم 16 مُراوغة ناجحة في مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا، لينضم إلى قائمة العظماء وهي قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا لمراوغات ناجحة في مباراة واحدة، حيث سبقه اللاعب الأرجنتيني خافيير زانيتي مدافع إنتر ميلان الإيطالي السابق والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في مباراة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال عام 2008.

نيمار ينتظر الفائز من أتلتيكو مدريد ولايبزيج:

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، سيواجه الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني في دور الأربعة في البطولة الأوروبية.

ويسعى نيمار للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته وذلك بعد أن فاز بالبطولة بقميص برشلونة الإسباني في عام 2015.

وكان الشوط الأول من مباراة سان جيرمان ضد أتالانتا بدأ بضغط هجومي قوي من قبل نادي أتالانتا، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب باساليتش بالدقيقة الثامنة والعشرين عبر تصويبة قوية.

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ولم يستسلم فريق سان جيرمان، وحاول في أكثر من مناسبة عبر نيمار والأرجنتيني ماورو إيكاردي إحراز هدف التعادل في الشوط الأول ولكن دون جدوى.

باريس سان جيرمان يفشل في إحراز أهداف بالشوط الأول:

وانتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا، بتقدم فريق أتالانتا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، من المباراة تراجع الأداء الفني والبدني للاعبي ضد أتالانتا ضد نادي سان جيرمان، مما أعطى الفرصة للفريق الفرنسي للبحث عن تسجيل هدف التعادل.

وبعد معاناة، تمكن سان جيرمان من تسجيل هدف التعادل عبر المدافع البرازيلي ماركينيوس بالدقيقة الـ90 بعد عرضية مُتقنة من اللاعب البرازيلي نيمار.

ولم ييأس فريق باريس سان جيرمان، حيث نجح اللاعب الكاميروني إيريك تشوبو موتينج في إحراز الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية بالدقيقة الـ95، وذلك بعد عرضية أكثر من رائعة من الفرنسي كيليان مبابي.