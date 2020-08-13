الشرطة تعثر على جثمان مواطن مذبوحا بشمال ام درمان

تمكنت شعبة مباحث الجزيرة اسلانج في القاء القبض على احد المتهمين الذي اقدم على مقتل احد المواطنين ذبحا بالسكين من الوريد للوريد حيث قامت الشرطة باقتياد المتهم الى قسم شرطة الجزيرة اسلانجوتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة “130” القتل العمد.

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وتشير الوقائع الحزينة بحسب صحيفة الدار حيث دارت مشادات كلامية عندها لعب الشيطان بعقل المتهم واستخرج سكيناً وبدون رأفة ومراعاة للانسانية قام بذبح المواطن كذبح الشاة تماما، عندها تحركت شرطة الجزيرة اسلانج ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا سويا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة، حيال جثمان المواطن القتيل ذبحا بالسكين وباورنيك “8” جنائي تم نقل المواطن المذبوح لمشرحة ام درمان، وبامر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة ام درمان تم تشريح جثمان المواطن القتيل لمعرفة اسباب الوفاة.

وفي موكب مهيب تم تسليم جثمان المواطن القتيل لذويه لمواراته الثرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)