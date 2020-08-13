مصادر تكشف التفاصيل.. الشباب والرياضة تتسلم خطاب الطوارئ الصحية.. وتأجيل مُؤكّد للممتاز

التاريخ: 13-أغسطس-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة تُفيد مُتابعات مصادر أنّ اللجنة العليا للطوارئ الصحية، سلّمت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، نُسخةً من قرار تعليق الأنشطة الرياضية الذي اتخذ في اجتماع اللجنة السبت الماضي. Advertisements ووفقاً للمصادر فإن الوزارة ستخاطب اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية بخطاب يفيد بسىريان قرار تعليق الأنشطة الرياضية مع إرسال نسخة من خطاب اللجنة العليا للطوارئ. وبحسب صحيفة الصيحة، فإن اللجنة العليا للطوارئ الصحية منحت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية صلاحيات كاملة لوضع بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحديد مَواقيت عودة الأنشطة الرياضية بشكلٍ آمنٍ يُحافظ على سلامة وصحة الرياضيين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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