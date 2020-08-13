توصية باعادة (122) من المفصولين تعسفياً للخدمة

أصدرت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، توصيات بإعادة (122) من المفصولين وتحسين معاشات.

Advertisements

وقال وكيل وزراة الثقافة والإعلام عضو اللجنة رشيد سعيد يعقوب ، عقب اجتماع اللجنة بمجلس الوزراء امس ، إن اللجنة تسلمت (125) إستمارة بشأن مصنع نسيج نيالا وأوصت بإعادة (122) من المفصولين وتحسين معاشات (3)، كما تسلمت (187) استمارة بخصوص مصنع نسيج الدويم وأوصت بإعادة (13) من المفصولين وإلحاقهم برصفائهم في الخدمة وتحسين معاشات (171) بعد ترفيعهم للدرجة الوظيفية لزملائهم في الخدمة، وطلبت استكمال البيانات الخاصة بثلاثة مفصولين.وحول مصنع نسيج كوستي، تسلمت اللجنة (79) استمارة وقررت تحسين معاشات جميع المتقدمين، وتسلمت (247) استمارة خاصة بمفصولي مدبغة الجزيرة وأوصت بتحسين معاشات (236) وطلبت استكمال البيانات الخاصة بـ(11) مفصولاً.

وحول مدبغة الخرطوم، تسلمت اللجنة (123) استمارة وقررت التوصية بتحسين معاشات (119) مفصول، وطالبت باستكمال البيانات الخاصة بـ(3) مفصولين، واستبعدت بحسب صحيفة السوداني، طلبا واحدا لعدم الاختصاص، كما تسلمت (118) استمارة بشأن مدبغة النيل الأبيض وأوصت باعادة (2) للخدمة وترفيع الدرجة الوظيفية لـ(2) وتحسين معاشات (110) وطلبت استكمال بيانات (4) من المفصولين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)