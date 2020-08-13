زيارة مفاجئة للجنة التمكين لمفوضية الاختيار وديوان المراجع القومي

تعهد عضو المجلس السيادي نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد محمد الفكي سليمان بمواصلة العمل في تحقيق مطالب الثورة من قبل الحكومة ولجنة ازالة التمكين.

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ودعا سليمان في تصريحات صحفية ، عقب زيارة مفاجئة له لمفوضية اﻻختيار للخدمة المدنية وديوان المراجعة القومي امس ، إلى إعمال مبدأ الشفافية ومراجعة كافة المؤسسات وتمليك المعلومات للمواطنين.

وقال إن الديوان أعد أكثر من 180 تقرير مفصل خلال الفترة الماضية لكنها لم تنشر، مشيرا بحسب صحيفة السوداني، الى أن مثل هذه التقارير قد تقود إلى فتح بلاغات تجاه الذين ارتكبوا تجاوزات، وطالب الإعلام في عهد الحريات المتاحة أن يلعب دورا مهما في الكشف عن التجاوزات وتقديم المعلومات الصحيحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)