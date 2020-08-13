النيل الأزرق يحاصر ام بنين ويحدث بعض الاضرار

تاثرت قرى بمحلية سنجة من فيضان النيل الذي بدا فى الارتفاع منذ بداية اغسطس الجاري وحاصر قرية ام بنين ، واتخذت السلطات هناك معالجات اسعافية وبدات فى حصر المتضررين.

وقام وزير البنى التحتيه والتنميه العمرانيه المكلف مهندس طارق سعيد يرافقه عقيد شرطة فتح العليم محمد أحمد مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية والمدير التنفيذي لمحلية سنجة ومدير إدارة الطرق والجسور وعدد من مهندسي الوزارة قاموا بزيارة تفقدية لقرية ام بنين بمحلية سنجة جراء تأثرها بفيضان النيل.

وبعد الزيارة الميدانية وتفقد المناطق المتضررة أصدر وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف عددا من التوجيهات العاجلة والتى تمثلت في معالجة اسعافية للمعبر بالقرية وتوفير الشيكارات والشفاطات وفصل الكهرباء وحصر المتضررين وتنفيذ حملات الرش الضبابي هذا اضافة لعمل ردميات للطرق الداخلية بالقرية.

وتمحورت التوجيهات الآجلة في إنشاء الخطة الاسكانية في مواقع امنة لترحيل المتضررين المجاورين للنيل وعمل دراسة وتصميم لكبري مع إرفاق التكلفة بالاضافة لعمل جسر واقي وصيانة المرافق العامة وعمل ردميات ترابية للطرق الداخلية بالقرية ، ويتم التنفيذ بالشراكة بين وزارتي البنى التحتية والمالية والمحلية والجهد الشعبي .

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وبشر وزير البنى التحتيه المكلف بأن الخطة الاسكانية بدون رسوم وناشد لجان المقاومة والتغيير في الإسراع في تنفيذ الإجراءات

ودعا عقيد شرطة فتح العليم محمد أحمد مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية وناشد شباب القرية ببذل مزيد من الجهد لدفع عجلة التنمية والخروج بالقرية لبر الامان.

وبحسب سونا ان زيادة مناسيب النيل الأزرق منذ بداية أغسطس الجاري ومحاصرة بعض القرى بالشرق والغرب كما تضررت قرية الصابونابي، و تم قفل منافذ مصارف مياه الأمطار بمدينة سنجة نظراً لارتفاع المناسيب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)