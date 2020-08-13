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فصل مذيعة من فضائية شهيرة بتهمة إثارة الفتن بين زميلاتها

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Samira Yousif 0 تبليغ

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فصل مذيعة من فضائية شهيرة بتهمة إثارة الفتن بين زميلاتها

فصلت فضائية شهيرة إحدى مذيعاتها المعروفات والمتخصصة في تقديم البرامج الإنسانية ذات المشاهدة العالية ، وتعود التفاصيل بحسب مصدر مطلع في القناة إلى أن المذيعة ظلت تثير الفتن والمشاكل بين زميلاتها في القناة وشن حملات في الفيس بوك على برامج زميلاتها اللائي اختلفت معهن بتشويه صورهن أمام متابعيهم بأنهن غير جديرات بالمتابعة .

 

الأمر الذي جعل إدارة القناة وبعد التأكد من الحقائق ومواجهة المذيعة واعترافها بها تصدر  قراراً بحسب صحيفة السوداني قضى بفصلها لتمكث فترة خارج القناة لتطل مرة أخرى عبر إحدى الفضائيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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